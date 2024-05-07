Команда Мічела здобула історичне право зіграти в найпрестижнішому турнірі. Жирона хотіла проводити домашні матчі Ліги чемпіонів на Монтіліві і встановити додаткові трибуни, щоб збільшити кількість місць на стадіоні.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, УЄФА відмовив у запиті "червоно-білих" щодо розширення стадіону, хоча остаточне рішення ще не ухвалено. Виконавчий орган зацікавлений у тому, щоб матчі Жирони проходили в Барселоні. Вважається, що столиця Каталонії зручніше місце з огляду безпеки, якості, умов для телетрансляцій та розміщення клубів і вболівальників.

Від самого початку пріоритетом Жирони було залишитися на Монтіліві. Утім, через тиск УЄФА керівництво клубу має кілька запасних варіантів – переїзд на Стейдж Фронт, де грає Еспаньйол, або Монжуїк, де виступає зараз Барселона.

"Ми зробимо все можливе, щоб зіграти Лігу чемпіонів на Монтіліві, іншого виходу немає. Інший варіант – шукати інший стадіон, а це означатиме переїзд до Барселони, це план "Б". Ми не хочемо, щоб хтось пропустив змагання, але наш пріоритет – вболівальники, і ми хочемо вивчити, яке рішення є найкращим, хоча ідеального плану не існує, що б не сталося" – цитує видання Пере Гвардіола.

Нагадаємо, що за Жирона за чотири тури до кінця чемпіонату перебуває на другій сходинці у турнірній таблиці з 74 очками. Команда Довбика та Циганкова вже ніяк не зможе опуститися нижче четвертого місця.

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