Почесний член УЄФА та колишній президент Динамо Григорій Суркіс через свою прес-службу повідомив про деталі свого скандального виїзду до Польщі.

"У перерві між пленарними засіданнями Верховної Ради на час Великодніх свят Григорій Суркіс виїхав автомобілем за межі України. Мета заздалегідь запланованої поїздки – лікування.

Суркіс виїхав з України – незадекларовані годинники народний депутат вивезти не зміг

Після висловлених зауважень з боку представників Митної служби Григорій Суркіс передав годинник своїм помічникам, які залишилися в Україні. Сам народний депутат у встановленому законом порядку виїхав до Польщі", – наводить слова прес-служби Григорія Суркіса Interfax.

Нагадаємо, спроба депутата перетнути кордон між Україною та Польщею призвела до скандалу – Суркіс начебто намагався вивезти 13 годинників з країни, проте його зупинила Митна служба.

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