"Нарешті велика команда погодилась зіграти благодійний матч – це Борусія Дортмунд. Я знаю, які у них уболівальники, вони приходять на будь-який матч, незалежно від рівня, на Лігу чемпіонів чи чемпіонат, на Кубок чи товариські матчі.

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Тому для нас це дуже важливо. Гравцям потрібні ці матчі, тому що вони готуються до стикового матчу проти Шотландії. Увечері 4 травня вони вирушать в розташування збірної. До 1 червня є достатньо часу, щоб добре підготуватися до матчу", – зазначив Луческу в коментарі Digisport.

Додамо, що Динамо зустрінеться з Борусією вже завтра, 26 квітня, початок о 19:00. З початку війни в Україні провели три поєдинки: дві перемоги над Легією та Галатасараєм і нічия проти ЧФР Клуж.

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