Ліга чемпіонів

Борусія повторно обіграла ПСЖ і сенсаційно вийшла у фінал Ліги чемпіонів. Вирішальний гол забив Матс Хуммельс, який згадав Шахтар та зупинив Мбаппе. Дортмунду пощастило не пропустити – Париж 4 рази влучив у каркас.

Сьогодні відбудеться другий півфінал. Баварія та Реал поборються за право зіграти проти Борусії на Вемблі. Анонс незабаром з'явиться на сайті. Андрій Лунін почув вердикт, адже Карло Анчелотті остаточно визначився з голкіпером на гру.

Трансфери наших

Шахтар хоче отримати за Георгія Судакова божевільні гроші. За чутками, Андрій Лунін узгодив перехід в кризовий топ-клуб АПЛ.

Жирона відмовилася від трансферу третього гравця збірної України. Роман Яремчук не має майбутнього у Валенсії – іспанський журналіст озвучив нездоланну перешкоду.

Україна

Андрій Ярмоленко відреагував на чутки про завершення кар'єри після Євро-2024. Український суддя сенсаційно отримав призначення на півфінал єврокубка. В СК Дніпро-1 відреагували на "шантаж" Юрія Максимова.