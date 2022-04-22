"Вночі 24 лютого я почув вибухи за вікном. Ми одразу підскочили. Провели решту ночі в автомобілі, поки не отримали повідомлення, що Київ обстріляли. Треба було виїжджати.

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У 2014 році мені було 17, я якраз повернувся з літніх канікул потягом. Наступного дня станції майже не було, нас евакуювали в інше місто. Я ходив на Донбас Арену, коли був підлітком, і завжди мріяв зіграти на цьому дивовижному стадіоні. Ми всі віримо, що колись знову гратимемо там.

Ми більше не зіграємо проти команд з Росії. Світ має зрозуміти, що це геноцид. Ці люди мусять бути ізольовані", – цитує 25-річного оборонця DW.

Нагадаємо, Матвієнко є вихованцем академії Шахтаря. Також уродженець Криму пограв на правах оренди за Карпати і Ворсклу. У сезоні 2021/22 зіграв за "гірників" 23 матчі, забив 1 гол і віддав 1 асист.

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