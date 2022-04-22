УАФ планує провести червневі домашні поєдинки Ліги націй проти Ірландії та Вірменії у Польщі. Вказані матчі відбудуться 8 та 11 червня.

Андрій Павелко і Цезари Кулеша – президенти УАФ і Польського футбольного союзу – досягли принципової домовленості, що збірна України зіграє червневі домашні матчі Ліги націй у Польщі. Це станеться в тому випадку, якщо через воєнний стан проведення футбольних матчів в Україні буде неможливим.

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Про вказану домовленість розповів Олександр Петраков – головний тренер збірної України, у якого є приємні спогади, пов'язані з Польщею.

"Це ініціатива президента УАФ Андрія Павелка у ситуації, якщо через воєнний стан не буде можливості провести ці матчі в Україні. Він розмовляв із головою Польського футбольного союзу. Я погодився.

Польща для мене фартова! У 2019 році ми там грали в Лодзі у фіналі чемпіонату світу (Україна U-20 обіграла Південну Корею 3:1 і виграла Мундіаль – прим. "Футбол 24"). Можна навіть зіграти на тих самих стадіонах від 15-ти до 18-ти тисяч місць. Вони невеликі, й українці прийдуть за нас повболівати", – цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

Додамо, що вказані поєдинки мала прийняти Арена Львів, але через бойові дії на території України матчі, найімовірніше, перенесуть. У цих іграх Україна буде номінальним господарем.

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