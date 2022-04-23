"Ніхто не міг уявити, коли ми спілкувалися на початку лютого, що зараз, наприкінці квітня, у Маріуполі можуть відбуватися такі речі. І сьогодні стан досі такий. Я ніколи не сумнівався, що президент клубу може настільки добре допомогти українцям, у нього велике серце.

Ахметов окреслив умови перемоги України над Путіним

Що мені сподобалося в Рінаті Леонідовичу, так це те, що коли розпочалася війна, він одразу зайняв позицію. Зазвичай такі серйозні люди й бізнесмени не займають таку важливу позицію, а тут – навпаки. І я в ньому це ціную, він справжній чоловік", – зазначив Де Дзербі у коментарі Денисов Time.

Нагадаємо, що Ахметов взявся фінансово допомагати Україні, організовуючи доставку гуманітарну допомогу в усі регіони, які постраждали від російьских окупантів.

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