Перша зустріч цих команд пройшла у Дортмунді й завершилась сенсаційною перемогою "джмелів", однак гандикап у німців мінімальний – вони виграли з рахунком 1:0.

По ходу тієї неймовірної битви здавалося, що підопічним Едіна Терзіча дуже пощастило. Особливо на тлі другого тайму, коли французи чинили тиск і створювали гострі моменти – найбільше запам'яталася атака з двома влучаннями у стійку. Хоча навіть тоді "джмелі" створювали гольові нагоди у відповідь.

При більш прискіпливому й тверезому погляді стало очевидно, що тренерський штаб Едіна Терзіча здобув видатну тактичну перемогу, а Луїс Енріке відверто розчарував. По-перше, провалилася його система пресингу: Рюерсону залишали свободу як найменш небезпечному виконавцю, але це давало Юліану змогу регулярно вмикати Санчо. Коли накривали Юліана – розрив заповнював Забітцер.

В обох випадках дортмундці отримали змогу підтримувати Санчо, а той віддячив суперперфомансом із 13 успішними обводками із 17 спроб. Це був найкращий результат у півфіналах ЛЧ з 2008 року, коли Мессі виконав 16 обіграшів проти МЮ. За останні 9 років у плей-офф ЛЧ більше обігрував тільки Неймар.

"Дірява" система пресингу є типовою для ПСЖ у поточному сезоні. Команда використовує персоналки з ігноруванням найменш небезпечного футболіста – зокрема, такий хід допоміг прибити Барселону на Камп Ноу (тоді свободу отримав Араухо). І навіть тоді дана модель виглядала занадто ризиковано, адже саме з Араухо почався гол каталонців.

У Дортмунді проблема ускладнювалась не тільки Санчо, а й центрбеками Борусії. Граючи проти Мбаппе, вони не отримували належного тиску, за що жорстоко карали. Гол Фюлькруга прийшов саме після лонгболу від Шлоттербека – Ніклас шикарно чіпляється за закидушки.

Nico Schlotterbeck's magnificent long-distance pass is converted into an assist by Füllkrug! pic.twitter.com/sNW4jXyjCS

Шлоттербек особливо сильний у просуванні через довгий пас. Жоден центрбек із топ-5 ліг + ЛЧ у поточному сезоні не створив стільки голів після лонгболів (5). Ще 6 подібних передач Ніко завершились ударами за 15 подальших секунд.

А ПСЖ нічим цікавим так і не відповів. У першому таймі Луїс Енріке взагалі не зрозумів, як прошити середній блок "джмелів", хоча в центрі поля формували 4-в-3. До перерви парижани видали всього три удари, причому всі вони були завдані з дистанції.

У другому таймі структура атаки французів дещо змінилась – Луче перевів Дембеле на правий фланг, а його підопічні отримали чіткий варіант для просування. Але ПСЖ все одно не вразив. Основна небезпека йшла або з контратак, або з кросів на Фабіана Руїса (той класно вривався у штрафний з глибини).

За моментами вдалося зрівнятись, однак план Едіна Терзіча виглядав більш продуманим – і працював ефективніше. Чи значить це, що Борусія приїде у Францію й повторить успіх? Не факт. Говорячи про тріумф на Вестфаленштадіоні, варто не забувати про один важливий нюанс – лідери дортмундців провели свою найкращу гру в сезоні, а хтось і в кар'єрі.

Мова не тільки про Санчо, а й, наприклад, про Адеємі. Карім видав фантастичний об'єм роботи як в атаці, так і в обороні, хоча проти нього діяли Хакімі й Дембеле. З його флангу ПСЖ провів 14 атак, витиснувши з них лишень 0,35 xG.

Також варто відзначити Хуммельса, у якого стався черговий прояв режиму Бога. Матс виграв 9 із 11 єдиноборств, виконав 12 повернень м'яча, 2 перехоплення й 3 виноси, а із 55 пасів 47 виявились точними. При цьому він видав 10 точних лонгболів з 13 спроб і 5 точних пасів з просуванням із 9-ти – було навіть 2 успішних обводки з 2-х спроб!

Окрім того, Хуммельс маніпулював тиком ПСЖ, сміливо витягуючи на себе суперників і відрізаючи їх одним пасом, що звільняло партнерам колосальний простір. От тільки Матс буває таким не завжди – у нього стільки ж геніальних матчів у цьому сезоні, скільки й провальних. Те ж саме стосується інших футболістів.

Не факт, що лідери Борусії здатні видати дві супергри за тиждень. Особливо це стосується оборони. Втім, у протистоянні з ПСЖ варто не забувати про інші неприємні особливості. Зокрема, про необхідність підтримувати страшенну інтенсивність – хоча у Дортмунді німці впорались, про що свідчать графіки дуелей і повернень м'яча.

Тим не менш, було помітно, що у швидкісному малюнку гри ПСЖ виглядає сильніше. Саме збільшення кількості перехідних фаз допомогло парижанам створювати моменти – на контратаках підопічні Луїса Енріке найкраще проявляють свій індивідуальний клас. Дортмунд старався відповідати й міг забивати, але при цьому точно мав пропускати бодай один гол.

Загалом, у футболі чемпіона Франції слід відзначити одну важливу якість – його ніколи не можна вимкнути повністю. Підопічні Луїса Енріке мали проблеми і в обох поєдинках проти Сосьєдада, і з Барсою намучились, однак команда все одно знаходила можливість для конвертації своєї класової переваги в голи. З іншого боку, у кожному з матчів плей-офф Луче довелося йти на ризики.

Коли Париж не ризикує, то не п'є шампанського. Обережна модель гри в першому з чотирьох таймів проти Барси вилилась у феєричний провал – а от вкатування у розміни по перерві та неоднозначна модель пресингу в Каталонії принесли успіх. Проти Сосьєдада ж працював експеримент з переведенням Дембеле у центр, хоча його схильність до авантюрних рішень могла призвести до страшних обрізок.

Луїс Енріке хороший у гейм-менеджменті, однак його стартові плани та загальна концепція радикального володіння викликають запитання. Як показав досвід матчу в Дортмунді, ця проблема може дорого коштувати. І, все ж, статус фаворита у протистоянні залишається за ПСЖ – а цілий тиждень цілеспрямованої підготовки до "джмелів" без відволікання на чемпіонат тільки підвищує шанси на фінал.

Кадрова ситуація

У порівнянні з першою зустріччю проблем стало більше в обох команд. ПСЖ надовго втратив Люку Ернандеса – центрбек порвав хрести. Крім того, у лазареті парижан залишаються Кімпембе та голкіпер Ріко, але до цього вже звикли.

У Борусії ж під сумнівом поява Адеємі та Аллє, однак Едін Терзіч пообіцяв, що вони будуть в строю. Дортмундці точно не розраховують на травмованого Бенсебаїні – зате повернувся Мален, який встиг відзначитись у воротах Аугсбурга на вихідних. У його активі 14 голів і 3 асисти в поточному сезоні за клуб.

Орієнтовні склади на матч ПСЖ – Борусія Д

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньйос, Беральдо, Мендеш – Заїр-Емері, Вітінья, Фабіан Руїс – Дембеле, Мбаппе, Барколя

Борусія Д: Кобель – Рюерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен – Забітцер, Джан – Санчо, Брандт, Адеємі – Мален

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5, але це не точно

Букмекери продовжують вірити у прохід ПСЖ, що й не дивно. Не треба бути експертом, щоб розуміти – ПСЖ потужніший за більшістю показників. Але чи потужніший він за грою загалом та за тактичними можливостями? Поєдинок на Вестфаленштадіоні поставив великий знак питання.

Дортмунд приїхав у Париж з 1:0 за спиною. Тут би заявити про небезпеку такого рахунку – мовляв, існує велика спокуса сісти в блок і обороняти переможний результат. От тільки команда Едіна Терзіча і вдома не особливо-то й ризикувала, відмовившись від високого пресингу й зробивши велику ставку на лонгболи. Були ще й хороші розіграші у першій фазі, які посилювали фланги, однак без цих розіграшів Борусія не грала б у півфіналі ЛЧ.

Наразі ситуація така, що все вирішує один матч – а в одному матчі може відбутись все, що завгодно. Втім, варто відзначити певні тенденції. Зокрема, парижани не перемагали в першому таймі у 82% ігор цьогорічної ЛЧ, а дортмундці пропустили до перерви тільки в одному з 11-ти. Графіки інтенсивності з поєдинку на Вестфалені дають зрозуміти, що це – не випадковість.

YOU SHALL NOT PASS ?‍♂️



Extraordinary defending from Borussia Dortmund's Niklas Sule vs. PSG earlier this season. A battle to be renewed shortly. pic.twitter.com/bu24skD9hZ