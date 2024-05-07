Перша зустріч цих команд пройшла у Дортмунді й завершилась сенсаційною перемогою "джмелів", однак гандикап у німців мінімальний – вони виграли з рахунком 1:0.

По ходу тієї неймовірної битви здавалося, що підопічним Едіна Терзіча дуже пощастило. Особливо на тлі другого тайму, коли французи чинили тиск і створювали гострі моменти – найбільше запам'яталася атака з двома влучаннями у стійку. Хоча навіть тоді "джмелі" створювали гольові нагоди у відповідь.

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При більш прискіпливому й тверезому погляді стало очевидно, що тренерський штаб Едіна Терзіча здобув видатну тактичну перемогу, а Луїс Енріке відверто розчарував. По-перше, провалилася його система пресингу: Рюерсону залишали свободу як найменш небезпечному виконавцю, але це давало Юліану змогу регулярно вмикати Санчо. Коли накривали Юліана – розрив заповнював Забітцер.

В обох випадках дортмундці отримали змогу підтримувати Санчо, а той віддячив суперперфомансом із 13 успішними обводками із 17 спроб. Це був найкращий результат у півфіналах ЛЧ з 2008 року, коли Мессі виконав 16 обіграшів проти МЮ. За останні 9 років у плей-офф ЛЧ більше обігрував тільки Неймар.

Jadon Sancho UCL pic.twitter.com/RDvmDGfLag — Sky Sports Football (@SkyFootball) May 2, 2024

"Дірява" система пресингу є типовою для ПСЖ у поточному сезоні. Команда використовує персоналки з ігноруванням найменш небезпечного футболіста – зокрема, такий хід допоміг прибити Барселону на Камп Ноу (тоді свободу отримав Араухо). І навіть тоді дана модель виглядала занадто ризиковано, адже саме з Араухо почався гол каталонців.

У Дортмунді проблема ускладнювалась не тільки Санчо, а й центрбеками Борусії. Граючи проти Мбаппе, вони не отримували належного тиску, за що жорстоко карали. Гол Фюлькруга прийшов саме після лонгболу від Шлоттербека – Ніклас шикарно чіпляється за закидушки.

Nico Schlotterbeck's magnificent long-distance pass is converted into an assist by Füllkrug!pic.twitter.com/sNW4jXyjCS — FootColic ️ (@FootColic) May 2, 2024

Шлоттербек особливо сильний у просуванні через довгий пас. Жоден центрбек із топ-5 ліг + ЛЧ у поточному сезоні не створив стільки голів після лонгболів (5). Ще 6 подібних передач Ніко завершились ударами за 15 подальших секунд.

А ПСЖ нічим цікавим так і не відповів. У першому таймі Луїс Енріке взагалі не зрозумів, як прошити середній блок "джмелів", хоча в центрі поля формували 4-в-3. До перерви парижани видали всього три удари, причому всі вони були завдані з дистанції.

У другому таймі структура атаки французів дещо змінилась – Луче перевів Дембеле на правий фланг, а його підопічні отримали чіткий варіант для просування. Але ПСЖ все одно не вразив. Основна небезпека йшла або з контратак, або з кросів на Фабіана Руїса (той класно вривався у штрафний з глибини).

За моментами вдалося зрівнятись, однак план Едіна Терзіча виглядав більш продуманим – і працював ефективніше. Чи значить це, що Борусія приїде у Францію й повторить успіх? Не факт. Говорячи про тріумф на Вестфаленштадіоні, варто не забувати про один важливий нюанс – лідери дортмундців провели свою найкращу гру в сезоні, а хтось і в кар'єрі.

Мова не тільки про Санчо, а й, наприклад, про Адеємі. Карім видав фантастичний об'єм роботи як в атаці, так і в обороні, хоча проти нього діяли Хакімі й Дембеле. З його флангу ПСЖ провів 14 атак, витиснувши з них лишень 0,35 xG.

Також варто відзначити Хуммельса, у якого стався черговий прояв режиму Бога. Матс виграв 9 із 11 єдиноборств, виконав 12 повернень м'яча, 2 перехоплення й 3 виноси, а із 55 пасів 47 виявились точними. При цьому він видав 10 точних лонгболів з 13 спроб і 5 точних пасів з просуванням із 9-ти – було навіть 2 успішних обводки з 2-х спроб!

Окрім того, Хуммельс маніпулював тиком ПСЖ, сміливо витягуючи на себе суперників і відрізаючи їх одним пасом, що звільняло партнерам колосальний простір. От тільки Матс буває таким не завжди – у нього стільки ж геніальних матчів у цьому сезоні, скільки й провальних. Те ж саме стосується інших футболістів.

Stop that Hummels. pic.twitter.com/qb7tR2pySL — Stop That Football (@stopthatfooty) May 3, 2024

Не факт, що лідери Борусії здатні видати дві супергри за тиждень. Особливо це стосується оборони. Втім, у протистоянні з ПСЖ варто не забувати про інші неприємні особливості. Зокрема, про необхідність підтримувати страшенну інтенсивність – хоча у Дортмунді німці впорались, про що свідчать графіки дуелей і повернень м'яча.

Тим не менш, було помітно, що у швидкісному малюнку гри ПСЖ виглядає сильніше. Саме збільшення кількості перехідних фаз допомогло парижанам створювати моменти – на контратаках підопічні Луїса Енріке найкраще проявляють свій індивідуальний клас. Дортмунд старався відповідати й міг забивати, але при цьому точно мав пропускати бодай один гол.

Загалом, у футболі чемпіона Франції слід відзначити одну важливу якість – його ніколи не можна вимкнути повністю. Підопічні Луїса Енріке мали проблеми і в обох поєдинках проти Сосьєдада, і з Барсою намучились, однак команда все одно знаходила можливість для конвертації своєї класової переваги в голи. З іншого боку, у кожному з матчів плей-офф Луче довелося йти на ризики.

Luis Enrique, basının Borussia Dortmund karşısında PSG'yi favori olarak görmesini yorumluyor



"Basın favori olarak PSG'yi mi görüyor? Bu yüzden uzun süredir basının futbol hakkında hiçbir şey bilmediğini söylüyorum."



(CP) pic.twitter.com/ed8n0VmC9i — Paris Saint-Germain Türkiye (@PsgTurk1970) May 1, 2024

Коли Париж не ризикує, то не п'є шампанського. Обережна модель гри в першому з чотирьох таймів проти Барси вилилась у феєричний провал – а от вкатування у розміни по перерві та неоднозначна модель пресингу в Каталонії принесли успіх. Проти Сосьєдада ж працював експеримент з переведенням Дембеле у центр, хоча його схильність до авантюрних рішень могла призвести до страшних обрізок.

Луїс Енріке хороший у гейм-менеджменті, однак його стартові плани та загальна концепція радикального володіння викликають запитання. Як показав досвід матчу в Дортмунді, ця проблема може дорого коштувати. І, все ж, статус фаворита у протистоянні залишається за ПСЖ – а цілий тиждень цілеспрямованої підготовки до "джмелів" без відволікання на чемпіонат тільки підвищує шанси на фінал.

Кадрова ситуація

У порівнянні з першою зустріччю проблем стало більше в обох команд. ПСЖ надовго втратив Люку Ернандеса – центрбек порвав хрести. Крім того, у лазареті парижан залишаються Кімпембе та голкіпер Ріко, але до цього вже звикли.

У Борусії ж під сумнівом поява Адеємі та Аллє, однак Едін Терзіч пообіцяв, що вони будуть в строю. Дортмундці точно не розраховують на травмованого Бенсебаїні – зате повернувся Мален, який встиг відзначитись у воротах Аугсбурга на вихідних. У його активі 14 голів і 3 асисти в поточному сезоні за клуб.

Орієнтовні склади на матч ПСЖ – Борусія Д

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньйос, Беральдо, Мендеш – Заїр-Емері, Вітінья, Фабіан Руїс – Дембеле, Мбаппе, Барколя

Борусія Д: Кобель – Рюерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен – Забітцер, Джан – Санчо, Брандт, Адеємі – Мален

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5, але це не точно

Букмекери продовжують вірити у прохід ПСЖ, що й не дивно. Не треба бути експертом, щоб розуміти – ПСЖ потужніший за більшістю показників. Але чи потужніший він за грою загалом та за тактичними можливостями? Поєдинок на Вестфаленштадіоні поставив великий знак питання.

Дортмунд приїхав у Париж з 1:0 за спиною. Тут би заявити про небезпеку такого рахунку – мовляв, існує велика спокуса сісти в блок і обороняти переможний результат. От тільки команда Едіна Терзіча і вдома не особливо-то й ризикувала, відмовившись від високого пресингу й зробивши велику ставку на лонгболи. Були ще й хороші розіграші у першій фазі, які посилювали фланги, однак без цих розіграшів Борусія не грала б у півфіналі ЛЧ.

Наразі ситуація така, що все вирішує один матч – а в одному матчі може відбутись все, що завгодно. Втім, варто відзначити певні тенденції. Зокрема, парижани не перемагали в першому таймі у 82% ігор цьогорічної ЛЧ, а дортмундці пропустили до перерви тільки в одному з 11-ти. Графіки інтенсивності з поєдинку на Вестфалені дають зрозуміти, що це – не випадковість.

YOU SHALL NOT PASS ?‍♂️



Extraordinary defending from Borussia Dortmund's Niklas Sule vs. PSG earlier this season. A battle to be renewed shortly. pic.twitter.com/bu24skD9hZ — Men in Blazers (@MenInBlazers) May 1, 2024

Париж звик додавати у другому таймі. Ставимо на гол підопічних Луїса Енріке, адже вони на нього заслуговували і в Німеччині – вдома ж вони точно повинні прошити захист "джмелів". Втім, навряд чи голів у цій зустрічі буде багато, адже Борусія довела готовність тримати темп і якісно блокуватись. Питання в тому, чи заб'є ПСЖ ще і чи не пропустить у відповідь?

Ми не рекомендуємо ставити на конкретний результат. Тут усе туманно. Тим не менш, чомусь не віриться у високу результативність – у таких відповідальних поєдинках феєрія зустрічається нечасто, а от щось із розряду тотал менше 2,5 цілком ймовірне. Більшого напрогнозувати просто нереально.

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