Колишній нападник Челсі Дідьє Дрогба шкодує людей, які роками працювали на Романа Абрамовича, а тепер раптом не можуть отримати ці криваві гроші. "Спорт внє палітікі" у африканській версії.

"Ми говоримо про клуб, де я грав дев'ять років і виграв так багато трофеїв, у мене з'явилося так багато друзів. Дуже шкода бачити, як весь клуб страждає від цих санкцій через кризу в Україні. Я вважаю, що футбол тут ні до чого. Іноді ставлю під сумнів ці рішення, санкції щодо клубу, якому просто не дають працювати на повну потужність. Це велика помилка.

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Санкціями ви хотіли покарати Романа Абрамовича за його нібито стосунки з Володимиром Путіним, але я думаю, що ви завдаєте більше шкоди людям, працівникам клубу. Вони англійці, європейці, які живуть заради клубу. Ви караєте вболівальників, які багато років їздять разом з цим клубом і роблять його живим.

І я вірю, що б не трапилося, клуб буде на своєму місці. Челсі, як і раніше, буде одним із найбільших клубів у світі завдяки спадщині, яка була створена за останні 15 років, а також до цього. Останні 15 років були настільки успішними, що ніхто не може забрати це у нас", – заявив Дрогба в інтерв'ю CNN.

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