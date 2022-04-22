"Найстрашніший момент? Та їх багато. Усі кажуть, що авіація – це справжній жах. Я можу лише підтвердити. Літак летить низько, ти розумієш, що зараз буде удар, але не знаєш, куди. Артилерія, коли ти в підвалі, не така страшна, а проти бомби з неба будь-які укриття марні. Всі ж бачили, що трапилося з Драматичним театром.

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Страшно було виходити надвір, це великий ризик. Багато людей і загинули саме тоді, коли кудись ходили. За тією ж водою. Будучи на базі ФК Маріуполь, я якось піднявся нагору, щоби через тренувальні поля пройти до хлопців у гуртожиток. І там нарвався на ворожий літак. Бачу – заходить. Я бігом до будинку, де був мій помічник Андрій Оберемко. Встиг у нього сховатися, а прилетіло прямо на поле, яке я збирався оглянути", – поділився Грибанов у інтерв'ю Команда№1.

До слова, Маріуполь найбільше постраждав від російських фашистів, які фактично знищили місто своїми підступними обстрілами.

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