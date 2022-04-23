"Я дуже злякався. Ніколи не бачив війну, лише по телевізору міг почути. А там вона впритул наблизилася до мене, це щось нереальне. З моєї кімнати я чув звуки бомб.

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Я переконував себе, що зі мною нічого страшного не станеться, адже я перебуваю у центрі міста. Втім, ми дуже злякалися, коли російські війська були вже під Києвом. Я думав тільки про одне: виїхати звідси, але не знав, як. Зрештою, вдалося сісти на поїзд у Києві, дістатися до кордону з Польщею, а потім літаком до Парижа.

Коли я залишав Дакар, то мав певні побоювання щодо України – холод, мова, чутки про ставлення до африканців і расизм. Але я навіть на мить не міг уявити, що станеться війна", – зізнався Діалло в інтерв'ю Rfi.

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