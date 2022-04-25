"З 2014 року ми покинули Донецьк і грали по всій Україні: у Львові, Харкові, Києві. Але увесь цей час у нас була одна мрія – повернутись до Донецька. У нас залишається ця мрія, просто може знадобитись трохи більше часу. Наша країна залишиться єдиною. Це наша мрія, без мрії буде складно продовжувати. Складно жити без рідного міста, тренувальної бази, вболівальників.

Палкін: Тимощук обрав гроші замість Батьківщини та своїх батьків

Перш за все, ми ніколи не повернемось до Донецька, якщо його контролюватиме Росія. Ми українська команда і гратимемо лише в чемпіонаті України. Ми ніколи не гратимемо в чемпіонаті Росії – це наша основна позиція, і я хотів би це підкреслити", – зазначив Палкін у коментарі BBC.

Нагадаємо, що Шахтар не виступає в рідному Донецьку ще з 2014 року, коли росіяни почали обстрілювати Донбас, видаючи це за так названі "народні республіки".

Росія напала на Україну: Динамо може залишитись без тренера, батько форварда Шахтаря – на війні (LIVE)