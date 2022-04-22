Колишній захисник Мілана, Інтера та Барселони Франческо Коко також має намір допомогти Україні.

В італійському Салерно 25 червня планується проведення товариського поєдинку між збірною італійських артистів та командою Play2Give, яку складуть представники індустрії розваг та відеоблогерів, повідомляє журналіст Юрій Шевченко у своєму Telegram-каналі.

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Одним із організаторів стане екс-футболіст Франческо Коко, який встиг за свою кар'єру пограти за Мілан, Інтер, Барселону та виступав за збірну Італії.

Зазначається, що зібрані кошти направлять на допомогу в реконструкції дитячої лікарні та пологового будинку в Маріуполі, які зазнали авіадару від російських військ 9 березня.

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