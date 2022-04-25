Луческу може очолити Фенербахче – доля переговорів залежить від екс-тренера Яремчука
Головний тренер Динамо Мірча Луческу опинився у колі претенедентів на посаду наставника Фенербахче.
Фенербахче намагається запросити Жорже Жезуша, який досі не дав відповідь на пропозицію турків, повідомляє Sözcü.
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Португальському фахівцю запропонували 7 млн євро на рік, що зацікавило тренера. Якщо ж Жезуш відмовиться, то Фенербахче спробує скористатись невизначеною долею українського футболу та переманити Мірчу Луческу з Динамо.
Нагадаємо, що румун очолював два інших турецьких гранди – Бешикташ та Галатасарай. Фенербахче ж наразі посідає друге місце, відстаючи від Трабзонспора на 9 пунктів.
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