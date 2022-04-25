Наполі може відправити у відставку Лучано Спаллетті, повідомляє La Repubblica.

Де Дзербі: Я готовий тренувати Шахтар рік безкоштовно

Напередодні у матчі 34-го туру Серії А партенопейці на виїзді на останніх хвилинах несподівано поступились Емполі, ведучи у рахунку по ходу зустрічі 2:0. Втрата очок суттєво погіршила шанси неаполітанців у боротьбі за Скудетто.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс після матчу мав розмову з головним тренером Шахтаря Роберто Де Дзербі. Поспілкувався одіозний функціонер і з коучем Фіорентини Вінченцо Італьяно. Зазначається, що наразі саме тренер "фіалок" є фаворитом на посаду наставника неаполітанців.

Нагадаємо, за чотири тури до фінішу Наполі у турнірній таблиці Серії А йде третім, маючи у своєму активі 67 очок. Від Мілана, який лідирує, підопічні Спалетті відстають на 7 пунктів.

Наполі поступився Емполі і погіршив шанси на Скудетто, Салернітана та Дженоа наблизились до виживання в Серії А