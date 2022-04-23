"Я завжди казав, що Ракицький не така людина, як Толя Тимощук. Він завжди був патріотом усередині. Просто не співає гімн.

Пятов – про майбутнє Шахтаря: "Всі готуються до гіршого"

У нас тренери ніколи не співали, я у збірній із 14-ти років. Ми ніколи не співали гімн, ось в один момент почали співати. А Ярик не співає.

Я просто особисто знаю, скільки Ярик у 2014-му, 2015-му витягнув хлопців наших, оплатив операції. Він показав усе своїм від'їздом. Ми з ним розмовляли. Він каже: "Щойно я дізнався, як тільки перший приліт, зібрав усіх і сказав: "Пішли нах*р, я їду", – розповів Пятов в ефірі "Люкс ФМ".

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Ракицький розірвав контракт з Зенітом і покинув Росію. Спочатку він тренувався з Металістом, а згодом приєднався до Шахтаря для участі у благодійних матчах.

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