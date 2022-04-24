"Футбол допомагав мені хоча б на якийсь час відволіктися від похмурих думок та від усього побаченого та прочитаного в Інтернеті про реальну ситуацію в Україні. Я намагався максимально перемикатися і зосереджуватися на роботі, щоб з головою поринути в улюблену справу, але за краєм футбольного поля всі ці реалії знову і знову нагадували про себе.

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Заспокоювало лише те, що я міг регулярно телефонувати моїй родині, рідним, але навіть після цих розмов напруга і тривога все одно не відпускали. Батька та брата можуть призвати до армії? Так, це може статися будь-якої хвилини і вони готові виконати свій обов’язок перед Україною.

Чи готовий я захищати Батьківщину? Якщо виникне така потреба – зроблю це без вагань. Там моя земля, моя сім’я та захистити їх – мій обов’язок. Багато моїх знайомих українських футболістів уже взяли в руки зброю, серед них навіть колишні зірки Динамо та інших клубів країни", – наводить слова Михайліченка Команда№1.

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