1. У 80-х нас гостинно зустрічають головний тренер Мілана, швед Нільс Лідхольм, а також англійські легіонери "россонері" Марк Хейтлі та Рей Вілкінс.

AC MILAN @acmilan

1984-85

Manager Nils Liedholm with Mark Hateley and Ray Wilkins pic.twitter.com/iGlUXZauIA — FootballRetroPlus (@robertmdaws) April 9, 2024

2. "Рука Бога" у виконанні Марадони ще й у такому ракурсі. Чвертьфінал Кубка світу-1986, Аргентина – Англія – 2:1. "Я – нормальний хлопець, якого сьогодні усі впізнають через те, що він забив два голи у ворота англійців, що вбивали нас на Мальвінських островах".

“Soy un tipo normal que por hacerle dos goles a los ingleses, que nos mataban a los pibes en Malvinas, hoy todo el mundo me reconoce”. pic.twitter.com/3R2Kb8VRRi — EPDO FC (@Elpibedeoro_10) April 2, 2024

3. А тут англійцям перепадає від ірландського хавбека Ліверпуля Рея Гафтона, який забив єдиний і переможний гол у першому турі Євро-1988.

Euro 1988 Ray Houghton heads the winner as the Republic of Ireland beat England 1-0 in Germany @sp1873 @SuperbFootyPics @FootballArchive pic.twitter.com/8jRaNiHQzk — Firmino (@brazilegend10) March 19, 2024

4. Доктор Сократес грає на публіку, слухаючи серцебиття Зіко. Обидва півзахисники були основними зірками збірної Бразилії того десятиліття.

Doutor Sócrates examinando Zico na Seleção Brasileira.



Nostálgico! pic.twitter.com/jWKGD9maxr — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) February 19, 2024

5. У 1987-му Карло Анчелотті перейшов до Мілана і одразу увімкнувся у чемпіонські перегони з Марадоною та його Наполі.

6. Юний Юрген Клопп у період несміливих кроків у футболі. Серйозно він заграє лише у Майнці, де опиниться на зорі 90-х.

"Найкращий гість після Марадони": як Юрген Клопп став тренером – сільські дівчата, шок чемпіона світу і український слід

Un joven Jurgen Klopp en primer término. pic.twitter.com/1eqfDaaXtY — Nostalgia Futbolera (@nostalgiafutbo1) February 8, 2024

7. Фінал Євро-1988, Нідерланди – СССР – 2:0. В обороні проти Гулліта і Ко відпрацьовують українці Олексій Михайличенко, Олег Протасов і Василь Рац.

8. Одного разу в Аяксі... Зірка команди Франк Райкард і ще нікому не відомий Патрік Клюйверт, який стане грізним форвардом у 90-х.

Kluivert y Franck Rijkaard pic.twitter.com/4wxGhIPEAy — Nostalgia Futbolera (@nostalgiafutbo1) January 20, 2024

9. У 80-х, як і зараз, Манчестер Юнайтед зірок із неба не хапав. Та все ж у складі команди були окремі яскраві виконавці, як ось Єспер Ольсен, Алан Бразіл, Гордон Стракан і, звісно ж, Браян Робсон.

New Signings 1984

Jesper Olsen, Alan Brazil & Gordon Strachan with captain Bryan Robson #MUFC pic.twitter.com/wWWS7iozBq — One Norman Whiteside (@WhitesideOne) January 5, 2024

10. На тренуваннях Наполі частенько було весело. Хто поставив 165-сантиметрового Дієго у ворота?! Не набагато вищий Джанфранко Дзола залюбки спостерігає за експериментом.

Diego Maradona and Gianfranco Zola. pic.twitter.com/5WUmG8SgXp — 90s Football (@90sfootball) January 3, 2024

11. Півфінал Кубка чемпіонів, квітень 1986-го. Барселона з тріском влітає Гетеборгу – 0:3. У камбек на Камп Ноу не сильно віриться. Проте Пічі Алонсо ще на 69-ій хвилині оформив хет-трик і перевів гру в овертайм. А там 120 тисяч каталонців на трибунах стали свідками серії пенальті, де тестикули виявилися міцнішими саме в господарів – 5:4.

Після матчу фотограф зафіксував один із найвизначніших моментів тренерської кар'єри британця Террі Венейблса. До того ж у кадр потрапив малий Пеп Гвардіола. Так символічно!

A 15-year-old Pep Guardiola in awe of Terry Venables after Barça's victory over IFK Göteborg in the 1985/86 European Cup semi-final. pic.twitter.com/XvIkkRIvjt — Mohamed Moallim (@iammoallim) November 26, 2023

12. Легендарний форвард Ліверпуля (і Селтіка) Кенні Далгліш проводить свій сотий матч за збірну Шотландії. А вітає його сам Франц Бекенбауер, тодішній наставник збірної ФРН.

It fills me with deep sadness to hear about the passing of Franz Beckenbauer, a true icon of the game. It was a privilege to share one of my proudest moments with him when he presented my 100th cap for Scotland. My thoughts are with him and his family at this time. RIP Der Kaiser pic.twitter.com/32p8T2rEkI — Sir Kenny Dalglish (@kennethdalglish) January 8, 2024

13. Ганс Кранкль на тренувальній базі Барселони. У каталонському клубі він легендою не став – "лише" 45 голів за три сезони. А ось у віденському Рапіді почувався, як оселедець у Дунаї. Загалом за кар'єру настріляв понад 400 м'ячів. Досі залишається третім бомбардиром в історії збірної Австрії.

14. У 80-х здібний ліберо Джанлука Сіньйоріні довго не міг знайти "свою" команду. По сезончику-два відіграв за Рому, Парму та деякі інші клуби, аж поки у 88-му не підписав контракт із Дженоа. Тут став легендою і капітаном. На початку "нульових" Сіньйоріні круто не пощастило – у нього виявили бічний аміотрофічний склероз. Жодних шансів на порятунок. Йому було лише 42...

Gianluca Signorini, capitano e leggenda del Genoa, moriva 21 anni fa a causa della sclerosi laterale amiotrofica. Verrà ricordato per sempre come uno dei liberi più forti e amati del calcio italiano. pic.twitter.com/zxIjiVFEF0 — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) November 6, 2023

15. Знайомтеся – Марія Стівенс, найкрасивіша шанувальниця Астон Вілли, демонструє домашній комплект форми бірмінгемської команди (1984 рік).

Different times



Miss Aston Villa Maria Stevens models the club's le coq sportif home shirt in 1984#UTV #AVFC pic.twitter.com/rgY1svmKTw — Retro Football Network (@retrofootballnw) November 6, 2023

16. Колоритні вболівальниці шотландського Абердіна епохи Алекса Фергюсона. Чудова знахідка колеги Артура Валерка.

Уже традиційна наша рубрика – найкраще з обкладинок програмок. Зізнайтеся, теж футбол з вікна будинку хоч раз дивилися? Як у Луцьку чи десь на Оболоні:)



Традиційно найкращий @TheSkyStrikers, дякую! pic.twitter.com/4uj6C1gxoZ — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) October 29, 2023

17. Першим професійним клубом Джанлуки Віаллі став Кремонезе. За "тигрів" юний форвард провів три результативні сезони у Серії В, а потім пішов на підвищення у Сампдорію.

Cremonese

Gianluca Vialli pic.twitter.com/Y66VQsaTMn — Superb Footy Pics (@SuperbFootyPics) October 29, 2023

18. Грем Сунесс мав настільки великий авторитет у футболі, що в Глазго Рейнджерс кінця 80-х йому дозволили виняткову посаду граючого тренера.

19. Харизматичний півзахисник Герберт Прохазка – зірка віденської Аустрії, Інтера, Роми і, звісно ж, збірної Австрії 70-80-х.

20. Маноло – легендарний суперфан Валенсії та збірної Іспанії – розпочинав свою діяльність далекого 1982-го, на домашньому чемпіонаті світу.

21. Марадона аргументовано заперечує тезу "футбол внє політікі", популяризуючи військово-морські сили, найімовірніше, рідної Аргентини.

22. А тут ще зовсім молодий Дієго пробігає виснажливий крос у Барселоні. Поруч – Кіні, Алесанко та Естебан.

23. Одного разу хавбек Тоттенхема Освальдо Арділес заманив свого легендарного співвітчизника у Лондон і надягнув на нього футболку "шпор". Не спрацювало – Марадона зберігав вірність Наполі.

Osvaldo Ardiles & Diego Maradona pic.twitter.com/D2IJjJEZNi — Iconic Football Shirts (@Iconic_footbal1) July 26, 2023

24. Еміліо Бутрагеньйо: 460 матчів, 171 гол у футболці Реала.

Hoy cumple 60 años la única persona que cuando entraba y se paraba en el área, hacia enmudecer el Bernabéu: Don Emilio Butragueño. pic.twitter.com/mZCbNnNlGt — Hemeroteca RMCF (@HemerotecaRMCF) July 22, 2023

25. Марко ван Бастен та Руд Гулліт – чемпіони Європи-88. Можна й "обмити".

26. А про цього добродія ви могли не чути. Карлос Перейра – голкіпер Валенсії на перетині 70-80-х.

27. Джо Феган тренував Ліверпуль якихось три роки. Але залетів на посаду легендарно, одразу оформивши требл із Кубка чемпіонів, золота англійського чемпіонату та Кубка ліги.

1984 Joe Fagan European Cup and Treble Winner in his first season as @LFC manager pic.twitter.com/rKDbdozo7z — Firmino (@brazilegend10) April 24, 2023

28. Роберто Динаміт провів два насичених десятиліття в атаці Васку да Гама. Неймовірні 745 матчів і 469 голів – це вам не жарти!

Roberto Dinamite. Vasco da Gama. pic.twitter.com/NW3AwNBF7Q — Nostalgia Futbolera (@nostalgiafutbo1) April 15, 2023

29. Виступи за Еркулес середини 80-х – не найкраща сторінка біографії великого аргентинського бомбардира Маріо Кемпеса.

30. І ще один випадок, коли залетів "не туди". Після розкішної результативності у Ліверпулі, Іан Раш провалився у Ювентусі (сезон 1987/88).

Juve

Rushie pic.twitter.com/XJJHYThK6Q — Superb Footy Pics (@SuperbFootyPics) April 6, 2023

БОНУС! Глен Ходдл та Кріс Уоддл, хавбеки Тоттенхема, виконують композицію Diamond Lights, яка у квітні 1987-го навіть піднялася на дванадцяту позицію британського хіт-параду. Глен на початку "нульових" повернувся у Тотнем вже в якості головного тренера – саме під його керівництвом тут грав Сергій Ребров.

Glenn & Chris with their 1987 classic, ‘Diamond Lights’. Hoddle takes this very seriously. pic.twitter.com/JqCUxwoR08 — When Football Was Better (@FootballInT80s) March 31, 2024

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