Динамо у своїх соцмережах повідомило про домовленість зі швейцарським Базелем в рамках благодійного турне "Матч за мир".

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Зустріч відбудеться 4 травня на стадіоні Санкт-Якоб Парк у Швейцарії, початок о 20:00. Додамо, що вже 5-го числа динамівські "збірники" приєднаються до національної команди.

Зауважимо, що Динамо вже провело товариські зустрічі з Легією, Галатасараєм та Клужем. Кияни також мають домовленість про ігри з Борусією Д та Динамо Загреб – 26 та 28 квітня відповідно.

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