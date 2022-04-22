Динамо оголосило про поєдинок із віце-чемпіоном Швейцарії
16:56 - Читать на русском
Київське Динамо продовжує організовувати благодійні матчі на підтримку України.
Динамо у своїх соцмережах повідомило про домовленість зі швейцарським Базелем в рамках благодійного турне "Матч за мир".
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Зустріч відбудеться 4 травня на стадіоні Санкт-Якоб Парк у Швейцарії, початок о 20:00. Додамо, що вже 5-го числа динамівські "збірники" приєднаються до національної команди.
Зауважимо, що Динамо вже провело товариські зустрічі з Легією, Галатасараєм та Клужем. Кияни також мають домовленість про ігри з Борусією Д та Динамо Загреб – 26 та 28 квітня відповідно.
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