Колишній нападник Шахтаря, Динамо та збірної України Жуніор Мораєс також зіграє на турнірі Kings World Cup, який організовує Жерар Піке.

До медіафутбольної команди UA Steel, якої опікуються легенда українського футболу, чинний президент УАФ Андрій Шевченко та блогер і стрімер Михайло Лебіга, вирішив приєднатись і натуралізований бразилець Жуніор Мораєс.

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"З великим задоволенням оголошую, що я стану частиною національної команди України у Kings League на події, яка відбудеться з 26 травня по 8 червня у Монтерреї, Мексика", – поділився Мораєс на своїй сторінці в Instagram.

Додамо, що раніше стали відомі імена ще чотирьох учасників: Андрій Пятов, Євген Коноплянка, Андрій Воронін та Валерій Федорчук.

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