"Кане зараз перебуває в Угорщині. По ньому були пропозиції, ми не виступали проти. Керівництво Ворскли не втручалося у його вибір. Можливо, він вирішить відпочити два-три місяці. Ніхто не пішов із нашого клубу вільним агентом.

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Футболісти – це наш головний актив. Влітку ми хочемо максимально плідно попрацювати з футболістами та їхніми агентами. Ворскла відкрита до діалогу щодо можливих трансферів", – зазначив Лисак у коментарі Футбол News.

Цікаво, що за даними Transfermarkt, Кане перебрався до Циндао Хайню у статусі вільного агента. Ворскла ж не підтверджувала цей перехід.

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