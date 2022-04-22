Основним транслятором матчів національної команди залишиться телеканал "Футбол", однак відео- та текстову трансляцію цих поєдинків у режимі онлайн можна буде переглядати і на ресурсах УАФ.

Збірна України визначилася з місцем проведення матчів Ліги націй – фартові арени для Петракова

Таким чином, за національною командою зможуть стежити українські воїни та ті громадяни, які через руйнації, спричинені російськими окупантами, не мають змоги отримати телевізійний сигнал.

Зауважимо, що збірна України у рамках підготовки до матчу плей-офф відбору до ЧС-2022 проти Шотландії планує провести кілька спарингів.

Не повторити помилку Шевченка, або Петраков чи Луческу – хто підготує збірників краще?