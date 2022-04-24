"На першому місці зараз стоїть тема досягнення миру в Україні. У деяких частинах країни напевно продовжиться воєнний стан, як це було з 2014 року. Інші області мають переходити до життя у нормальному руслі.

Гравці Зорі тренуються з Ворсклою – полтавцям втричі зрізали зарплату

Якщо протягом двох-трьох місяців буде скасовано воєнний стан на певних ділянках нашої країни, тоді є сенс говорити про можливість початку нового футбольного сезону. Ми повинні в активному режимі комунікувати з УАФ, а вони, своєю чергою, з УЄФА. Потрібна політична воля, щоби футбол в Україні не зупинився. Можливо, на нас чекає падіння та зменшення бюджетних показників у рази.

За песимістичного варіанта розвитку подій, нам буде необхідно будувати команду на молодих футболістах. Доведеться терпіти протягом трьох-чотирьох років, поки ці гравці стануть на ноги. Після цього рівень футболу може повернутись до колишнього. Якщо ми не розпочнемо новий чемпіонат, то маємо забути про футбол мінімум на два-три роки", – сказав Лисак у коментарі "Футбол NEWS".

Росія напала на Україну: серед колишніх футболістів виявили колаборанта, мужній вчинок тренера Маріуполя (LIVE)