"Ми дуже розчаровані і засмучені результатом. Я думаю, ми заслуговували на більше. Ми чотири рази пробили в каркас воріт і ще двічі – у першому матчі в Дортмунді. М'яч просто не хотів залітати у ворота!

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Ми хотіли перемогти, але маємо привітати Дортмунд. Ми дійсно вважаємо, що заслуговували на вихід у фінал ЛЧ, ми були кращими як команда. Мені дуже прикро за наших уболівальників, фінал у Лондоні міг би бути чудовим. Але я пишаюся своєю командою, наймолодшою в Європі. Ми тричі за п'ять років виходили в півфінал Ліги чемпіонів. Це не є нашою головною метою, але такий футбол. Іноді він несправедливий", – цитує Аль-Хелаїфі L'Equipe.

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