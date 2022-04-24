"Про цей день я обов’язково розкажу своїй донечці. Вона знатиме, що в цей день, багато років тому, вона вперше прийшла на стадіон, де грав її тато. Окрилений підтримкою, він відзначився результативним пасом і його команда перемогла суперника.

Покер Жезуса та асист Зінченка у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Уотфорд – 5:1

А ще в цей день нашу рідну країну бомбили і нищили. На нашій території випалювали життя окупанти, злі росіяни. Не путін, не політики, а росіяни. Це вони в цей весняний день вдарили ракетами по Одесі, там загинуло немовля. Тій дитинці мама вже не розкаже, що таке добро і зло.

Ми продовжуємо жити і переживати радісні моменти. Але не відчуваємо себе радісними чи щасливими жодної секунди, поки вороги топчуться по нашій землі. Діти в Україні в цей день повинні усміхатись, пізнавати світ, тішити своїх батьків і бути щасливими. Натомість вони ховаються у підвалах, бояться, сумують і навіть гинуть. Бо зло так захотіло…

Про цей день я розповідатиму доньці, коли Україна буде вільною, і наш ворог вже буде переможеним. Пройде вже чимало часу, але ці дні ми не забудемо і не пробачимо ніколи", – написала Влада Зінченко в Instagram.

Зауважимо, візит доньки надихнув Олександра на гольовий пас – 10-й за час кар'єри в Ман Сіті.

Манчестер Сіті розтрощив Уотфорд: ювілей результативності Зінченка, покер Жезуса й рекорд Англії