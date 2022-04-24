Нападник Шахтаря Андрій Борячук розповів про зміни у житті його родини з початком війни росіян проти України.

"Дуже сильно змінилося життя, звісно. Складний час, усім в Україні тяжко, і на моїй сім’ї це теж позначилося. Мій батько зараз у Збройних силах України. Переживаю за маму, що залишилася вдома сама. Добре, що брат та його дівчина допомагають їй. Переживаю також за своїх бабусь, дідусів, які теж залишилися там.

"Пішли нах*р, я їду": Ракицький гаряче попрощався з партнерами по Зеніту

Проведення благодійних матчів? Вважаю, це дуже правильно та добре. Таким чином ми допомагаємо тим, чим можемо. Матчі потрібні не так для нас, як важливі, щоб можна було зібрати кошти для української армії та мирних жителів.

Звісно, ми хочемо показати ще й хорошу гру, щоб люди хоча б трохи відволіклися від того, що відбувається, так би мовити, поміняли "картинку" й насолодилися футболом. Бо наразі в Україні футболу, на жаль, немає", – зазначив Борячук у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, завершився 58-й день війни, яку росіяни розв'язали проти України. Окупантів прогнали з околиць Києва та Чернігова, проте внаслідок обстрілів тепер постраждала Одеса.

Росія напала на Україну: серед колишніх футболістів виявили колаборанта, мужній вчинок тренера Маріуполя (LIVE)