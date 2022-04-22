Народний депутат від вже колишньої фракції ОПЗЖ намагався вивезти за межі України годинники без їхнього декларування. Інцидент трапився у Львівській області в пункті пропуску Краковець.

Брата президента Динамо затримали в пункті пропуску Краковець під час перетину державного кордону України. Григорій Суркіс вивозив через "зелений коридор" 13 годинників, які не задекларував.

Григорій Суркіс увійшов до нової політичної групи, яка утворилася на рештках ОПЗЖ

Працівники митниці винесли 72-річному народному депутату відмову у вивезенні годинників, а прикордонники не пропускають його ні з України, ні назад в Україну. Наразі Григорій Суркіс затриманий і чекає рішення – випускати його, чи ні. При цьому протокол про недекларування не був складений, повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Григорій та Ігор Суркіси виїхали з України. У їхніх автомобілях перебували чоловіки призовного віку, проте прикордонники випустили бізнесменів і осіб, які їх супроводжували, за межі країни.

Росія напала на Україну: Динамо проти Мессі, скандальне затримання Суркіса, тимчасова домівка для збірної (LIVE)

Григорій Суркіс затриманий на кордоні 22 квітня 2022