Президент Десни Володимир Левін оцінив ситуацію з боргом Константіну Дімі, який не отримав свою зарплатню за період, проведений у клубі.

"Борг Дімі? Ситуація не змінилася, але ми з ним все одно домовимось. Якщо ми зрозуміємо, що ми маємо можливість відновити стадіон, заявитися до нового чемпіонату, то ми це питання вирішимо.

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Діма хоче, щоб питання було вирішено дорого та несправедливо. Дивно після війни віддати гравцеві гроші, які можна витратити на відновлення зруйнованої футбольної інфраструктури. Ми готові вирішити питання справедливості. Можливо, нам, нарешті, вдасться досягти з ним порозуміння", – зазначив Левін у інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, Десна має заборгованість перед румунським гравцем у розмірі 407 600 доларів. Румун підписав зі "сіверянами" контракт у січні 2021 року терміном на 3,5 роки, але на полі провів лише хвилину. У липні 2021-го клуб припинив співпрацю з гравцем.

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