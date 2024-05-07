Головний тренер Реала Карло Анчелотті розповів, хто гратиме проти Баварії у півфіналі Ліги чемпіонів у воротах.

Тібо Куртуа повернувся після травми до складу "вершкових". Бельгієць відіграв всі 90 хвилин у матчі з Кадісом (3:0). Це був перший матч в старті для Куртуа з серпня. Утім, Карло Анчелотті не бачить бельгійця у старті на матч з Баварією.

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"Гравець, який повертається після настільки серйозної травми, не змінює щось кардинально за допомогою сейву (в матчі з Кадісом). Куртуа почувається чудово, але він повинен продовжувати відновлення, поки не вийде на свій найкращий рівень. План не змінюється залежно від того, як він виступив. Він продемонстрував надійність та впевненість і перебуває на шляху до своєї найкращої форми.

Лунін буде грати. Якщо я не передумаю сьогодні вночі! Ні-ні, все нормально, гратиме Лунін", – цитує Marca Карло Анчелотті.

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Нагадаємо, що матч-відповідь між Баварією та Реалом відбудеться в Мадриді у середу, 8 травня. Початок гри о 22:00 за київським часом.

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