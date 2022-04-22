Сьогодні, 22 квітня, Григорій Суркіс був затриманий у пункті пропуску Краковець, що на Львівщині. Нардеп від вже колишньої фракції ОПЗЖ намагався вивести з України 13 незадекларованих годинників, які є його особистою власністю.

Григорій Суркіс затриманий на кордоні – нардеп намагався вивезти з України 13 годинників

Після з'ясування обставин Суркіс таки виїхав з України, але без годинників – їх вивезти не дозволили.

"Чекаємо на заяву Григорія Суркіса про те, що він вивозив 12 коштовних годинників для кожного гравця основи Динамо і Луческу. Сподіваємося, довідка про те, що це є наслідком ковіду, теж при ньому", – йдеться в заяві ультрас Druzi Dynamo на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Григорій та Ігор Суркіси виїхали з України ще в перші дні повномасштабної війни. Разом з ними в авто перебували громадянка Росії та двоє чоловіків призовного віку. Всі успішно залишили територію країни, а ДБР розпочало слідчі дії за цим фактом.

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