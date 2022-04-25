Оборонець Динамо Алан Ауссі, який нині тренується у складі Борусії Дортмунд, поділився думками щодо ситуації на батьківщині.

"Двоє моїх найкращих друзів на передовій. Щодня намагаюсь контактувати з ними, щоб дізнатися, чи живі вони. Кожен день може бути останнім...

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А я тут у безпеці і граю в футбол. Сподіваюсь, що скоро в Україні настане мир.

Важливо, щоб ми могли зібрати якомога більше пожертв (під час благодійного матчу з Динамо, – прим.). Багатьом потрібні гроші, щоб жити, їсти, мати дах над головою", – цитує Ауссі Sport.de.

Нагадаємо, взимку Динамо віддало захисника в оренду Вересу, однак Алан так і не встиг провести жодного матчу за рівненців. У складі дорослої команди "біло-синіх" він поки також не виступав.

Нині Ауссі тренується разом із дортмундською Борусією, за яку вийде у матчі проти киян. Поєдинок відбудеться вже завтра, 26 квітня, о 19:00.

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