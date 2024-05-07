Парі Сен-Жермен вдома програв дортмундській Борусії (0:1) і вилетів з Ліги чемпіонів. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Борусія приємно здивувала в першому матчі та здобула мінімальну перемогу. Однак виїзд у Париж лякав – восени "джмелі" дуже слабко відіграли на Парк де Пренс у групі. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про четверту серію протистояння ПСЖ і Борусії в цьому сезоні Ліги чемпіонів.

ПСЖ – Борусія Д: відео гола

ПСЖ втратив багато часу на прісний контроль

ПСЖ на вихідних відпочивав через перенесений матч чемпіонату, а Борусія дублерами розгромила Аугсбург. Едін Терзіч приберіг основу і сьогодні випустив аналогічний склад, як в домашній грі. Луїс Енріке, окрім вимушеної заміни Ернандеса на Беральдо, поставив в основі Рамуша замість Барколя.

Мбаппе та Дембеле тепер діяли чітко по флангах і генерували гостроту, використовуючи швидкість і дриблінг. Виходило, але епізодично. Атаки в кращому випадку завершувалися поганими ударами, в гіршому – легкими перехопленнями Дортмунда.

Відчути смак перемоги можна і до фіналу Ліги чемпіонів. Достатньо скуштувати напої HLIBNY DAR – одного з найкращих горілчаних брендів не лише України, але й світу. У скарбниці ТМ HLIBNY DAR – безліч почесних нагород, отриманих на авторитетних дегустаційних конкурсах і масштабних виставках.

Будь на стороні переможців вже сьогодні! HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

ПСЖ старався задовольнити свого тренера тотальним контролем. Затяжні перепасовки на чужій половині, мінімізація ризику втрат (вони все одно траплялися). Командні механізми працювали посередньо: подачі з флангів летіли в голови захисникам, а моменти виникали внаслідок індивідуальних дій Мбаппе.

Ближче до перерви атаки Парижа стали якіснішими. Дембеле неточним ударом завершив хорошу комбінацію, Вітінья та Руїс здалеку перевірили пильність Кобеля, у Мбаппе в останню мить зняли м'яч з ноги.

PSG ARE ELIMINATED BY BORUSSIA DORTMUND



Kylian Mbappe sees what could be his last hope for a UCL title with PSG disappear before his eyes pic.twitter.com/HolIJCbRrH — ESPN FC (@ESPNFC) May 7, 2024

Борусія видала організованість світового рівня

ПСЖ зумів створити тиск на дортмундську оборону, але ця оборона дуже солідно трималася. Дивно бачити, як розхлябана по сезону Борусія настільки організовано захищається. Гості читали гру, зберігали компактний блок і допрацьовували в кожному епізоді.

Дортмунд старався думати про атаку, але перехід центра поля давався важко. Контри обривалися на другій-третій передачі. Бодай якийсь відпочинок захисникам давав Фюлькруг, який у своєму стилі круто чіплявся за м'яч в штрафному майданчику: пробив сам, скинув під удари Адеємі та Рюерсону.

Найкращий шанс забити в першому таймі все одно мала Борусія. Чи не вперше "джмелі" вилетіли в контратаку. Адеємі протягнув м'яч через пів поля і в боротьбі з захисником примудрився пробити. Доннарумма не мав права пропускати.

Великий Хуммельс все вирішив

Париж традиційно додав відразу після перерви. На старті другого тайму м'яч вільно літав перед воротами Кобеля. Хакімі шикарно прострілив, Мбаппе приклався, Заїр-Емері з кількох метрів поцілив у стійку – тут вже Борусія поплила.

Втім, гості дуже вчасно завдали удару у відповідь. Гол з нічого, гол зі стандарту. Брандт подав з кутового на дальню стійку, а оборона ПСЖ повністю загубила Хуммельса. Досвідчений захисник головою відкрив рахунок! (згодом після кутового Матс оформив дубль, але той гол скасували через офсайд).

Хуммельс забив у Лізі чемпіонів за Борусію вперше за 11 років – востаннє він відзначався у воротах Шахтаря в лютому 2013-го. Цікаво, що цей епізод навіть не був найяскравішим сьогодні. Матс у першому таймі в грандіозному підкаті забрав м'яч з ноги Мбаппе.

Хуммельс протягом всього сезону виблискує такими сейвами. На дистанції він вже не тягне елітний рівень, але кожен топ-матч – майстер-клас ветерана. Сьогодні було 10 виносів, 3 перехоплення, 4 відбори та 2 заблоковані удари.

Удача поставила бар'єр Мбаппе

Борусія отримала укол адреналіну, який допоміг витримати подальший тиск господарів. А тиснув ПСЖ дай Боже. Трішки більша націленість на ворота – і клас паризьких зірок проявляється.

Моменти посипались: Рамуш пальнув над поперечиною, Мендеш влучив у каркас воріт, Дембеле прокотив Хуммельса й ледь не заробив пенальті. Мбаппе безперервно подавав у штрафний майданчик.

Луїс Енріке підсилив команду замінами. Асенсіо та Барколя додали швидкості та хитрощів. Едін Терзіч відповів переходом на гру з п'ятьма захисниками, випустивши Зюле. Однак відвести гру від володінь Кобеля було складно.

На останніх хвилинах за Борусію заступилася удача. Мбаппе та Вітінья влучили у поперечину. В обороні Дортмунда почалася паніка. Кобель крутився як міг і навіть не пропустив після виходу Кіліана сам на сам.

Дортмунд повторює 2013-й

Борусія вистраждала фінал Ліги чемпіонів!!! Знову на Вемблі, як у 2013-му. І, можливо, знову проти Баварії, якщо мюнхенці завтра пройдуть Реал.

З тих часів у Дортмунді залишилися Ройс і Хуммельс. Марко втратив місце в основі й покидає клуб в кінці сезону. Матс думає завершувати кар'єру. Але в такій формі це злочин.

Борусія вистояла перемогу над ПСЖ у півфіналі ЛЧ – діамантовий Санчо віджив, два герої-трудяги, "вибачення" Дембеле