На товариському поєдинку між "джмелями" та "біло-синіми" працюватиме вітчизняний рефері, який вже встиг дебютувати у чемпіонаті Німеччини.

Як відомо, у вівторок, 26 квітня, Динамо на Сігнал Ідуна Парк зійдеться у товариському матчі з дортмундською Борусією. За повідомленням Sport.de, один з таймів обслуговуватиме український арбітр Денис Шурман.

Український арбітр працевлаштувався у чемпіонаті Німеччини – рефері вже отримав запрошення у вищий дивізіон

До слова, 35-річний рефері виїхав з України на початку війни (син Шурмана має захворювання, яке потребує особливого догляду, – Футбол 24). Завдяки керівництву УАФ і Лучано Лучі, голова Комітету арбітрів Німеччини запропонував Денису роботу – арбітр відсудив один із поєдинків п'ятого німецького дивізіону й уже отримав призначення на гру четвертої ліги.

Нагадаємо, поєдинок між Борусією та Динамо стартує о 19:00.

Росія напала на Україну: Динамо може залишитись без тренера, батько форварда Шахтаря – на війні (LIVE)