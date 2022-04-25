Поляк зацікавив італійські Спецію та Болонью, інформує MagiaPilki. Трансфер може відбутись лише після 30-го червня, коли завершиться його оренда в Леху.

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Посприяти переходу може агентство, яке представляє інтереси Кендзьори. Одразу кілька клієнтів вже виступають у Серії А, тож зв'язки можуть допомогти оформити трансфер.

Додамо, що Томаш виступає за Динамо з 2017 року, а зараз приєднався до Леху через війну в Україні. Орієнтовна вартість захисника – 5 млн євро.

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