Екс-гравець Динамо та дортмундської Борусії Андрій Ярмоленко вирішив посприяти заповненим трибунам на Сігнал Ідуна Парк на матчі між командами.

"Українці потребують вашої допомоги, аби надіслати сигнал до миру. Мої два колишніх клуби, Борусія Дортмунд та Динамо Київ, зіграють в благодійному матчі.

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Будь ласка, приходьте на стадіон, станьте частиною цього поєдинку та допоможіть направити сигнал, що ця війна має завершитись", – зазначив Ярмоленко у відеоролику в офіційному твіттері Борусії Д.

Додамо, що поєдинок відбудеться 26 квітня, початок о 19:00. Організатори зробили вхід для українських біженців безкоштовним.

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