Захисник Андерлехта Богдан Михайліченко розповів про відхилені пропозиції з Росії та бажання отримати виклик до збірної України.

"Перед від’їздом в Андерлехт у мене було кілька пропозицій і від російських клубів, але я відповів відмовою. Для мене, як і для більшості інших українських футболістів, це рівнозначно зраді.

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Повернутись під прапори збірної України залишається моєю мрією. Думаю, що головною причиною моєї відсутності у заявці головної команди країни є нестача ігрової практики. З приходом до Андерлехта Серхіо Гомеса у мене з'явився серйозний конкурент і набагато поменшало ігрового часу.

Але я не падаю духом і, незважаючи ні на що, продовжую наполегливо і наполегливо тренуватися. Я впевнений, що мій час ще прийде. І в Андерлехті, і у збірній України", – наводить слова Михайліченка Команда№1.

Додамо, що Богдан перебрався до Андерлехту влітку 2020 року із Зорі. У поточному сезоні він зіграв у 21 поєдинку, не відзначившись результативними діями.

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