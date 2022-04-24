Колишній півзахисник Динамо став автором гольової передачі в поєдинку 3-го туру чемпіонату Бразилії проти Флуміненсе.

Чемпіонат Бразилії, 3 тур

Флуміненсе – Інтернасьйонал – 0:1

Гол: Алемао, 54

Карлос Де Пена, який покинув Динамо після початку повномасштабної війни в Україні, став співавтором єдиного гола у виїзному матчі 3-го туру бразильської першості. На старті другого тайму 30-річний уругваєць навісив на лінію воротарського, а Алешандре Алемао переправив м'яч у сітку. Це перша результативна дія Карлоса в новій команді.

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Окрім Де Пени, весь поєдинок відіграв екс-захисник Металіста Родріго Моледо. Ще один гравець Інтернасьйоналя з досвідом виступів в УПЛ – Вітао – всю гру провів у запасі. Цікаво, що Тайсон вже вдруге поспіль не потрапив у заявку.

Завдяки мінімальній перемозі Інтернасьйонал набрав 6 очок у 3-х турах і піднявся на 3-тю сходинку турнірної таблиці.

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