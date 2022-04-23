Головний тренер львівського Руха Леонід Кучук переконаний, що футбол в Україні вийде на якісно новий рівень.

"Наразі приходить нове покоління футболістів, виховане на бажанні грати у футбол, а на стадіони піде дуже багато вболівальників.

Рух повернувся до тренувань – Кучук розповів про серйозні зміни у складі

Їхні діти підуть у дитячі футбольні школи, і український футбол бурхливо розвиватиметься. Футбол повинен допомагати людям жити і йти далі, розвиватися, вчитися, вірити у світле майбутнє та наших дітей. Це наше майбутнє", – сказав Кучук у програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, білоруський фахівець очолив Рух у серпні 2021 року. Після 18-ти турів його команда у турнірній таблиці УПЛ розташувалась на одинадцятій сходинці, маючи у своєму активі 18 очок.

"Обстрілюють церкви московського патріархату. Ідіоти": Стороженко – про зруйнований Харків і смертну кару для рашистів