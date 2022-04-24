"У зв'язку з подіями, що відбуваються у нашій країні, ми вирішили відмовитися від своїх претензій щодо Калітвінцева.

"Ми поховали 40 мільйонів гривень": президент Десни оцінив масштаби руйнувань клубної інфраструктури

Ми вважаємо, що в умовах форс-мажору, що склався, і у світлі того, що Калітвінцев під час війни залишився в Україні, ми не маємо права вимагати від нього будь-чого. Так само, як і вимагати якоїсь компенсації від Олександрії, яка, як і ми, через війну опинилась у дуже складних умовах. Ми всі свої претензії знімемо", – сказав Левін у коментарі FanDay.

Нагадаємо, раніше Десна подала ноту протесту на перехід Калітвінцева в Олександрію, вимагаючи компенсацію за трансфер футболіста, у якого був чинний контракт із чернігівцями. Натомість сам гравець зазначав, що покинув клуб через 5-місячну затримку зарплати.

Росія напала на Україну: серед колишніх футболістів виявили колаборанта, мужній вчинок тренера Маріуполя (LIVE)