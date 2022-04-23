"Такого на моїй пам‘яті в Святій Галичині точно не було (у Тернополі жінка машиною заїхала до собору УГКЦ і розтрощила плащаницю, – прим.).

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Пригадую, в 90-ті великий резонанс спричинила поява в катедрі у Великодну п'ятницю бухого воротаря Ниви Андрєя Кураєва з якимось дружком. Він тоді голосно матюкався, викручував руки отцеві і був затриманий міліціянтами. Але щоб машиною протаранити двері і в‘їхати в плащаницю...

Пеес. Останніми роками Кураєв жив у рідному Донецьку і підтримував динири", – написав Вербицький на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Кураєв розпочав професіональну кар'єру у 1992 році у Шахтарі. За Ниву виступав з 1994 по 1997 роки. Встиг також пограти за донецький Металург (двічі), Шахтар (ще раз), Ворсклу, Кривбас, Зорю, Олімпік та російську Кубань.

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