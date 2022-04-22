Національна збірна України може вийти на травневі спаринги в новому екіпіруванні.

Представники УАФ всерйоз розглядають розробку спеціального дизайну ігрової форми збірної України на найближчі поєдинки, повідомляє сайт асоціації.

Матчі збірної України транслюватимуть у відкритому доступі

"Планується, що футболки збірників символізуватимуть стійкість та єднання нашої нації в боротьбі з ворогом, водночас наголошуючи на тому, як ми пишаємося бути українцями", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що наразі на формі національної команди нанесена карта України та патріотичне гасло "Слава Україні!"

Не повторити помилку Шевченка, або Петраков чи Луческу – хто підготує збірників краще?