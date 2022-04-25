Легендарний боксер Володимир Кличко запросив усіх охочих підтримати українську команду у поєдинку з німцями.

"Дорогі друзі в Німеччині. Мене вражає готовність допомогти в Німеччині, яка не припиняється. 26 квітня Борусія проведе благодійний матч на Сігнал Ідуна Парк проти київського Динамо.

Луческу з нетерпінням очікує на зустріч з Борусією Д: "Нарешті велика команда погодилась зіграти"

Усі доходи від продажу квитків будуть передані українським проектам. Моє прохання: придбайте квитки та відвідайте матч. Допоможіть Україні таким чином.

Усім друзям-українцям: 26 квітня приходьте на стадіон на гру. Для вас вхід безкоштовний. Слава Україні", – сказав Кличко на клубній сторінці дортмундської Борусії у соціальній мережі Instagram.

До слова, раніше відвідати гру закликав і український екс-півзахисник "джмелів" Андрій Ярмоленко.

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Борусією вже завтра, 26 квітня, початок о 19:00. З початку повномасштабної війни кияни провели три благодійні поєдинки, в яких здобули дві перемоги над Легією та Галатасараєм і розписали нічию проти ЧФР Клуж.

Росія напала на Україну: Динамо може залишитись без тренера, батько форварда Шахтаря – на війні (LIVE)