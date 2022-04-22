Форвард Фуенлабради Роман Зозуля не втомлюється допомагати військовим, які наближають нашу перемогу над рашистами.

32-річний українець передав чергову партію допомоги своїм землякам для боротьби з росіянами. Цього разу – це два автомобілі.

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"Наші захисники, звісно, викуті зі сталі, але додаткова броня їм зайвою не буде. Сьогодні відправили в Україну 2 броньованих авто, традиційно запакованих різним корисним і важливим приладдям. Ось такі великодні подаруночки для наших Героїв", – написав Зозуля у Facebook.

До збору долучилась українська діаспора у Мадриді, яка і допомогла Роману знайти частину необхідного.

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