"По-перше, я ніколи нікому не погрожував. По-друге, знову Микола Васильков чи той, хто опублікував це відео, хоче набрати кількість переглядів, лайків. Відео подав так, щоб було гаряче. Я справді запрошував Козловського в Ірпінь зіграти благодійний матч, я усіх запрошую. Чи приїде він в Київ – мені без різниці.

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Я не можу погрожувати Козловському, оскільки він мені нічого не зробив. Я йому також. Ну подумаєш, він і Денисов покритикували мене. Вони так думають, а я з ними не погоджуюся.

Ми граємо в Києві матчі на підтримку наших захисників. Граємо із командами ЗСУ, Територіальної оборони, СБУ та інші. Практично усі захисники беруть участь, так само як ветерани українського футболу. В такий час для військових потрібна наша підтримка. Ми вже зіграли шість матчів. Дуже хочемо зіграти матч в Бучі або Ірпені.

Чи поїду, якщо Козловський запросить зіграти матч у Львові? Якщо запросить приймальна сторона, ми приїдемо, без проблем. Сідаємо в автобус та їдемо. Нас багато, уже є два склади Зірок українського футболу", – зазначив Леоненко у коментарі ІА Центр новин.

Нагадаємо, Козловський та Кополовець послали колишнього експерта телеканалів "Футбол" вслід за російським воєнним кораблем, бо Леоненко став на захист спортсменів з країни-окупанта, які продовжують мовчазну підтримку війни. За це його, власне, і звільнили з роботи.

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