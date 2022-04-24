Харатін зізнався, хто з росіян заслуговує на повагу
Український півзахисник Легії Ігор Харатін поділився думками про "насєлєніє" держави-окупанта.
"Ми розуміємо, що є росіяни, які свою позицію демонструють, не мовчать, таких росіян я поважаю. Як їх не поважати?
Де Дзербі зізнався, чи готовий працювати в Росії
Вони молодці, бо розуміють, що за ці слова їм щось буде, вони показують свою позицію. А ті росіяни, які мовчать... Це орки, чисті орки. Це не люди.
Вони самі спочатку щось роблять, а потім кажуть, що це фейки або що це наші зробили. До цього ніхто нічого не робив, а тепер, коли вони прийшли, ми різко почали вбивали своїх. Розумієте на яку аудиторію це працює? І на більшість впливає! Тому орки, чисті орки", – сказав Харатін в інтерв'ю SportArena.
Нагадаємо, українці вже 60-й день мужньо захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.
Росія напала на Україну: серед колишніх футболістів виявили колаборанта, мужній вчинок тренера Маріуполя (LIVE)