"Ми розуміємо, що є росіяни, які свою позицію демонструють, не мовчать, таких росіян я поважаю. Як їх не поважати?

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Вони молодці, бо розуміють, що за ці слова їм щось буде, вони показують свою позицію. А ті росіяни, які мовчать... Це орки, чисті орки. Це не люди.

Вони самі спочатку щось роблять, а потім кажуть, що це фейки або що це наші зробили. До цього ніхто нічого не робив, а тепер, коли вони прийшли, ми різко почали вбивали своїх. Розумієте на яку аудиторію це працює? І на більшість впливає! Тому орки, чисті орки", – сказав Харатін в інтерв'ю SportArena.

Нагадаємо, українці вже 60-й день мужньо захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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