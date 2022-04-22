"Прощення цим під*расам нема й не буде. Як я говорив: "К русакам п*здец подкрался незаметно, хоть виден был издалека" (орфографію збережено – прим.). За те, що вони, с*ка, натворили вже в Україні, прощення їм нема й не буде. Принаймні, в моїй душі буде отак. Далі нічого не хочу про це нічого говорити і вникати в історію.

"Мене заправляють за фотографію, а на заправку без селфі не заходжу": Поворознюк – про свою фразу "Вова, єб*ш їх, бл*дь"

Як жити далі з ними поруч? Знаєш, як "хохол" з "хохлом" живе:

– Сидів сусід-"хохол" в тюрмі?

– Ні.

– Давай посадимо.

А до русаків в мене інша відповідь, бл*дь: живий русак – значить, кинути гранату в пазуху, бл*дь, і нема русака. От і все", – розповів Поворознюк в інтерв'ю Бомбардир.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни президент Інгульця видав вже легендарну фразу "Вова, єб*ш їх, бл*дь", яка пізніше стала основою популярного кліпу і справжнім хітом.

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