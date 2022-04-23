Пятов – про майбутнє Шахтаря: "Всі готуються до гіршого"
Голкіпер "гірників" Андрій Пятов розповів про розпродаж легіонерів і оцінив перспективи донецького клубу.
"Я не можу нічого сказати щодо цього, тому що ніхто не може конкретно відповісти на це питання. Усі сподіваються на краще, але також готуються до гіршого.
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Звичайно, є план А – продовжити у Львові чи десь, де безпечніше. І є варіант, якщо це тягтиметься далі, чи це доцільно?
Відпустити, розпродати гравців, які справді дуже дорого коштують. На ці гроші можна продовжувати життєдіяльність, щоби команда жила далі", – сказав Пятов в ефірі "Люкс ФМ".
Нагадаємо, нині Шахтар проводить благодійне турне у Європі – виручені кошти "гірники" скеровують на допомогу постраждалим від війни українцям.
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