"Я не можу нічого сказати щодо цього, тому що ніхто не може конкретно відповісти на це питання. Усі сподіваються на краще, але також готуються до гіршого.

Пятов: Закликаємо, щоби Росія забралася з нашої землі – потрібно зупинити цю криваву війну

Звичайно, є план А – продовжити у Львові чи десь, де безпечніше. І є варіант, якщо це тягтиметься далі, чи це доцільно?

Відпустити, розпродати гравців, які справді дуже дорого коштують. На ці гроші можна продовжувати життєдіяльність, щоби команда жила далі", – сказав Пятов в ефірі "Люкс ФМ".

Нагадаємо, нині Шахтар проводить благодійне турне у Європі – виручені кошти "гірники" скеровують на допомогу постраждалим від війни українцям.

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