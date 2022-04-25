Керівництво Української Прем'єр-ліги оголосило, що 26 квітня відбудуться Загальні збори клубів. Засідання відбудеться онлайн і розпочнеться о 12:00.

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Учасники обговорять нинішню ситуацію в УПЛ та розглянуть питання щодо долі сезону 2021/22, повідомляє офіційний сайт організації. Також на засіданні буде йтися про чемпіонат юнацьких команд УПЛ.

Нагадаємо, чемпіонат України не поновився після зимової паузи через повномасштабний наступ загарбницької армії Росії. Після 18-ти зіграних турів турнірну таблицю очолює Шахтар. Сезон, очевидно, дограти не вдасться, але клубам доведеться ухвалити рішення щодо остаточного розподілу місць, адже Україні потрібно визначити учасників наступного єврокубкового сезону.

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