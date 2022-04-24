"Ми одразу погодились відправити наших футболістів. Можна сказати, що тут ми тренуємо збірників, щоб вони були вже готові, коли приїдуть до головної команди.

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Я спілкувався зі Степаненком та Матвієнком й сказав, що дуже хочу поїхати на стадіон й дивитись матчі кваліфікації на чемпіонат світу за їхньою участю", – поділився Де Дзербі у коментарі Денисов Time.

Нагадаємо, збірна України на початку травня розпочне збори для підготовки до матчу з Шотландією, який відбудеться 1 червня. До цього часу "синьо-жовті" планують провести кілька спарингів.

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