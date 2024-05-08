"Найголовніше, що змінив Шовковський? Психологія, розслабив, менше теорії. Теорія є, але вона за часом коротша і для мене вона більш зрозуміла. Тренування трохи змінилися, але все одно ми бігаємо. Думаю, це видно за тим, що в іграх ми додаємо у другому таймі, коли супернику складнувато.

Вацко назвав двох гравців Динамо можуть стати альтернативою Мудрику на Євро-2024

Підхід, спілкування якесь. Мені цього дуже не вистачало, бо у Зорі воно було. Я сюди прийшов, але спілкування не було. Бачив, що я погано граю, але, можливо, мені потрібно було дати цей поштовх. Психологію, тренування змінив та спілкування. Коли результат є, то простіше жити, а коли немає, то складнувато", – поділився Кабаєв у інтерв'ю ТаТоТаке.

Додамо, що під керівництвом Луческу Владислав ніяк не міг забити у складі Динамо. Після відходу румуна Кабаєв відзначився за киян 5 голами та асистом.

Динамо без Ваната відвантажило 5 голів у ворота Колоса за тайм – Ярмоленко знову забив, кияни залякують перед Класичним