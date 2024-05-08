Лідер Динамо відзначив головні зміни, які вніс Шовковський після Луческу
Півзахисник Динамо Владислав Кабаєв розповів, що змінилось після того, як Мірчу Луческу на чолі команди змінив Олександр Шовковський.
"Найголовніше, що змінив Шовковський? Психологія, розслабив, менше теорії. Теорія є, але вона за часом коротша і для мене вона більш зрозуміла. Тренування трохи змінилися, але все одно ми бігаємо. Думаю, це видно за тим, що в іграх ми додаємо у другому таймі, коли супернику складнувато.
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Підхід, спілкування якесь. Мені цього дуже не вистачало, бо у Зорі воно було. Я сюди прийшов, але спілкування не було. Бачив, що я погано граю, але, можливо, мені потрібно було дати цей поштовх. Психологію, тренування змінив та спілкування. Коли результат є, то простіше жити, а коли немає, то складнувато", – поділився Кабаєв у інтерв'ю ТаТоТаке.
Додамо, що під керівництвом Луческу Владислав ніяк не міг забити у складі Динамо. Після відходу румуна Кабаєв відзначився за киян 5 голами та асистом.
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